Bir adrese operasyon yapıldı, onlarca tarihi eser çıktı - Son Dakika
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Bir adrese operasyon yapıldı, onlarca tarihi eser çıktı

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Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda mecidiye altınlarından Arapça yazılı eserlerin de olduğu bir çok tarihi eser ele geçirildi, yakalanan bir şüpheli tutuklandı

21.08.2024 11:25
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Bir adrese operasyon yapıldı, onlarca tarihi eser çıktı

Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda mecidiye altınlarından Arapça yazılı eserlerin de olduğu bir çok tarihi eser ele geçirildi, yakalanan bir şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda mecidiye altınlarından Arapça yazılı eserlerin de olduğu bir çok tarihi eser ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Akdeniz İlçe Emniyet ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele, Parada Sahtecilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet eden şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 adet Arapça yazılı metal, 8 adet Osmanlı Tuğra ibareli metal (Mecidiye Altını), 37 adet sikke, 1 adet kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 adet erkek/bayan yüzüğü ve çok sayıda takı, 1 adet metal sandık, 1 adet metal haç, toplam bin euro para ele geçirildi. Evin bahçesinde ise çoğu parçalanmış 13 adet motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.E.H. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir adrese operasyon yapıldı, onlarca tarihi eser çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir adrese operasyon yapıldı, onlarca tarihi eser çıktı - Son Dakika

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