Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş - Son Dakika
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Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem\'i katletmiş
28.05.2025 09:28
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Bağcılar'da geçtiğimiz ocak ayında 12 yaşındaki Meryem'i öldüren Zekeriyya Ali ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cani için ağırlaştırılmış müebbet istenirken olayın detayları şoke etti. Zekeriyya Ali'nin lamba değiştirmek için gittiği evde 12 yaşındaki çocuğun 'Annemin çantasında çok para var' sözünden sonra çocuğu kaldırım taşıyla katlettiği belirlendi.

İstanbul Bağcılar'da ocak ayında yaşanan olayda, evde yalnız başınayken taşla saldırıya uğrayan Meryem(12) hayatını kaybetmiş, Ahmet(6) ise hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada anne Guli Somou'nun, çocuklarının tanımadıklarına kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine cinayet dedektifleri şüpheliyi, ailenin tanıdıkları arasında aramaya başladı. İncelenen kamera görüntülerinde, eldivenle eve geldiği tespit edilen Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

17 KESİK VE KAFA TRAVMASI

Adli Tıp Raporu'nda, hayatını kaybeden Meryem Somou'nun vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, Meryem'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin doku harabiyeti sonucu oluştuğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde şüpheli Ali'nin, olay yerine gittiği, telefon ile ilgilendiği, elinde eldiven olduğu, olay yerinden hızla uzaklaştığı ve tedirgin haller içinde bulunduğu görüldü.

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş

"ANNEMİN ÇANTASINDA ÇOK PARA VAR"

Sabah'ta yer alan habere göre şüpheli Zekeriyya Ali, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü eşimle birlikte maktulün evine gittik, sohbet ettik. Guli, çocuk odası lambasının arızalı olduğunu ve kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. 'Yardımcı olurum.' diyerek evden ayrıldım. Nalburdan gerekli malzemeleri alıp eve geri geldim. Lambayı takmak üzere odaya yöneldim. Meryem bu sırada annesinin çantasını göstererek 'Annemin çantasında çok para var.' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu, bir an aklıma paraları almak geldi. Mutfakta bulunan kaldırım taşını alarak odaya tekrar geldim ve Meryem'e taşla vurdum. Çantaya baktım, para olmadığını görünce sinirlendim. Çıkardığım bıçakla Meryem'e saldırdım. Sonra da Ahmet'e saldırdım ve evden çıktım."

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Zekeriyya Ali'nin Meryem Somou'ya karşı işlediği, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ahmet Somou'ya karşı, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Zekeriyya Ali, Bakırköy Adliyesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bağcılar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 199715:
    Böyle bir adama ceza evinde bile bskmak yazık. Aynı havayı akdığımı düşinmek bile tiksinditici...ki 3-5 sene yatar sonra bir şekikde çıkar...Biz de toplum olarak ağzımızı açıp bakarız... 52 0 Yanıtla
  • Haan:
    merak ediyorum adalet sistemimiz nasıl işleyecek, olacağı söyleyim şüpheliden çok mağdurun ailesi perişan olacak, ağırlaştırılmış müebbetle başlayan ve 15-16 yıl ile biten bir cezada bizi hiç şaşırtmayacak.. 28 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    iDAM 11 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    13 yıl şakamı ya bizde cinayet işleyelim o zaman 5 0 Yanıtla
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