Bu hafta Sokak Röportajları serisinde Üsküdar halkına, bir günlüğüne ünlü biri olsaydınız kim olmak isterdiniz? sorusunu sorduk.
Üsküdar sokaklarında gerçekleştirilen röportajlarda halk, "Bir günlüğüne ünlü biri olsaydınız kim olmak isterdiniz, neden?" sorusuna samimi yanıtlar verdi. Pek çok kişi, Kenan İmirzalıoğlu'nu öne çıkararak boyu, karizması ve oyunculuğuyla dikkat çektiğini belirtti. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş da dürüstlükleri ve ülkeye kattıklarıyla halkın ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.
Ünlü olmak isteyenler arasında sporcular da öne çıktı. Bir vatandaş Cristiano Ronaldo olmak istediğini belirtirken, karakteri ve çalışkanlığına hayran olduğunu ifade etti. Bir başka kişi ise Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu tercih etti, futbolcunun kişiliğini ve hayatını beğendiğini söyledi.
Üsküdar halkı, Tuncel Kurtiz ve Kadir İnanır gibi Türk sinemasının efsane isimlerini de anmayı unutmadı. Kurtiz'in sanatçı kişiliği, şiir okuma yeteneği ve derin oyunculuğu, halkın gözünde önemli bir yer tutarken; Kadir İnanır'ın doğruluğu ve dürüstlüğü de halk tarafından takdirle karşılandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir günlüğüne ünlü olsanız kim olmak isterdiniz? Üsküdar halkı cevapladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?