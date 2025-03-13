Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek - Son Dakika
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Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planında caydırıcı cezaların bulunduğunu belirterek, "Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetini iptal edip, göz doktoruna gönderiyoruz ve 80 bin lira cezai işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

13.03.2025 12:58  Güncelleme: 13:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 675 bin personelle ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştıklarını belirten Yerlikaya, trafikte huzurun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda var olduklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye'de 31,3 milyon motorlu taşıt, 6,3 milyon da motosiklet bulunduğunu belirtti.

MOTOSİKLET SAYISI 6,3 MİLYON ULAŞTI

Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi.

9 İHLAL YAPILDIĞINDA 60 GÜN SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINIYOR

Kırmızı ışık ihlali yapanlara uygulanması talep edilen cezalara da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti; "Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor.

Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın."

Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek - Son Dakika

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