Bir zamanların yıldız ismi Mahmut Gökgöz bakım evinde ortaya çıktı

Türk tiyatrosunun ve ekranlarının sevilen isimlerinden Mahmut Gökgöz'ün sağlık sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçtiği öğrenildi. "Babam ve Oğlum", "Yol Arkadaşım", "Dikkat Bebek Var" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi yapımlarla geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta oyuncunun, bir süredir sahne ve ekranlardan uzak kaldığı belirtildi.

Gökgöz'ün, bir bakım evinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da canlandırdığı İbrahim Meftun karakteriyle tanınan sanatçının, yaklaşık 1,5 yıldır bu tesiste kaldığı ifade edildi.

KARDEŞİNDEN DUYGU YÜKLÜ ÇAĞRI

Gökgöz'ün kardeşi, sanatçının son durumu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın bir süredir öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı bir sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın."

Bu çağrı, sanat camiasından ve hayranlarından usta oyuncuya destek olunması yönünde duygusal bir etki yarattı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf da gündem oldu. Gökgöz'ün tekerlekli sandalyede yer aldığı kare, Instagram üzerinden paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.