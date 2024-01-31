Bircan Bali, Eski Sevgilisinden Şiddet Gördüğünü İlk Kez Açıkladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu Bircan Bali oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü de ilk kez anlattı.
Üniversite okurken birlikte olduğu sevgilisinden bahseden Bircan Bali, "Birisiyle ilk defa uyuduğumda üniversiteye gidiyordum. Onun vücudunda hala benim dövmem var. O kadar kıskançtı ki... Şimdi evli ama ismimin yazılı olduğu dövme duruyor. Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım ama ikinci eşe geçmeden sildirdim. O ilişkim 1,5 yıl sürdü. Buna annem çok üzülecek ama o vurdu bana" dedi.
Sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf den ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk kez biri bana vurdu. Şiddetin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama vücudumda görmemiştim. Şiddet gördüğünde o adamdan soğumam lazımken ben acaba eli acıdı mı diye düşündüm. Öyle saçma bir aşktı. Beni ailesiyle tanıştırmıştı ve o an bile kötü bir şey yaşadık. O zaman olamayacağımızı anladım. Öfke kontrolü olmayan biriydi. Ağlayarak uçağı bindim ve ona ayrılık mesajı attım. Aynı üniversiteye gidiyorduk ama o ayrılıktan sonra dönmedi. Ayrıldıktan sonra gözümün açıldığını hissettim. Bana vurduğunda eli acıyacak mı düşüncesi korkunç bir sapkınlık. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Nasıl bir kıskançlık olduğunu anlatamam. Çok ağır birkaç tokat yedim. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Bana şiddet uyguladığında arkadaşımı arayıp her şeyi anlattım. Arkadaşım eve polisle geldi ama ben şiddet gördüğümü inkar ettim. Şiddet uygulanan her yerden hemen uzaklaşılmalı. O gerçek bir sevgi değil."
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bircan Bali, Eski Sevgilisinden Şiddet Gördüğünü İlk Kez Açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?