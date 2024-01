Bircan Bali, Eski Sevgilisinden Şiddet Gördüğünü İlk Kez Açıkladı

3.Sayfa

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu Bircan Bali oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü de ilk kez anlattı.

"ESKİ SEVGİLİM EVLİ OLMASINA RAĞMEN ADIMIN YAZDIĞI DÖVMEYİ SİLDİRMEDİ"

Üniversite okurken birlikte olduğu sevgilisinden bahseden Bircan Bali, "Birisiyle ilk defa uyuduğumda üniversiteye gidiyordum. Onun vücudunda hala benim dövmem var. O kadar kıskançtı ki... Şimdi evli ama ismimin yazılı olduğu dövme duruyor. Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım ama ikinci eşe geçmeden sildirdim. O ilişkim 1,5 yıl sürdü. Buna annem çok üzülecek ama o vurdu bana" dedi.

"BENİ DÖVEN SEVGİLİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf den ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda ilk kez biri bana vurdu. Şiddetin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama vücudumda görmemiştim. Şiddet gördüğünde o adamdan soğumam lazımken ben acaba eli acıdı mı diye düşündüm. Öyle saçma bir aşktı. Beni ailesiyle tanıştırmıştı ve o an bile kötü bir şey yaşadık. O zaman olamayacağımızı anladım. Öfke kontrolü olmayan biriydi. Ağlayarak uçağı bindim ve ona ayrılık mesajı attım. Aynı üniversiteye gidiyorduk ama o ayrılıktan sonra dönmedi. Ayrıldıktan sonra gözümün açıldığını hissettim. Bana vurduğunda eli acıyacak mı düşüncesi korkunç bir sapkınlık. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Nasıl bir kıskançlık olduğunu anlatamam. Çok ağır birkaç tokat yedim. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Bana şiddet uyguladığında arkadaşımı arayıp her şeyi anlattım. Arkadaşım eve polisle geldi ama ben şiddet gördüğümü inkar ettim. Şiddet uygulanan her yerden hemen uzaklaşılmalı. O gerçek bir sevgi değil."