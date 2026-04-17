Birecik\'te 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.I. isimli şahıs ile taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahlar gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA