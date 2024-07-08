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Birecik'te DEM Partisinden istifa eden belediye başkanına saldırı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra istifa eden ve görevine bağımsız olarak devam eden ilçe belediye başkanı Mehmet Begit, DEM Partili bir grubun saldırısına uğradı. Polis, havaya ateş ederek olaya müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar, DEM Partili bir grup tarafından önü kesildi. Yaşar, durumu polis ve belediye başkanı Behmet Begit'e bildirdi. 15 Temmuz Meydanında kurulan dev ekranda vatandaşlarla Türkiye - Hollanda maçını izleyen Begit, olay yerine gitti. Bu sırada DEM Partili grubun saldırısına uğrayan Begit, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı.

Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar görmüştü.