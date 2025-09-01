Birecik'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Birecik'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti

Haberin Videosunu İzleyin
Birecik\'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti
01.09.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Birecik\'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti
Haber Videosu

Eski ziraat odası başkanı, aile içi kavga sonrası vurularak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı, silahla vurularak öldürüldü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. Eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.

ESKİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Mehmet Hıdır Çakmak'ın kim tarafından vurularak öldürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Birecik, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Birecik'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Elon Musk’tan aşırı sağcı AfD’ye destek: Ya Almanya AfD’yi seçer ya da sonu gelir Elon Musk'tan aşırı sağcı AfD'ye destek: Ya Almanya AfD'yi seçer ya da sonu gelir
AYM, Rabia Naz’ın soruşturmasının özensiz yürütüldüğüne hükmetti 350 bin lira tazminat ödenecek AYM, Rabia Naz'ın soruşturmasının özensiz yürütüldüğüne hükmetti! 350 bin lira tazminat ödenecek
Özgür Özel’den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

21:15
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
20:30
16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
20:18
AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı
AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı
20:00
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
19:50
Akın Gürlek’in evinin önünde hareketlilik 2 motosikletli gözaltına alındı
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı
19:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 21:42:27. #7.12#
SON DAKİKA: Birecik'te Kavga Barıştırma Girişimi Kanla Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.