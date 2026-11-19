Şanlıurfa'da önünde seyreden mısır yüklü tıra arkadan çarparak çekici bölmesinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu Birecik ilçesi Arat Dağı mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan Mehmet D.'nin kullandığı 47 PB 501 plakalı tır, önünde ilerleyen Kasım O.'nun kullandığı 34 CEU 160 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet D., tırın çekici bölmesinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaptıkları uzun süreli çalışmanın ardından yaralı sürücüyü çıkartmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.