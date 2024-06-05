Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi ve 2 telsiz ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca 20 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 11:32
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.C.'nin evinde yapılan aramada, 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi ve 2 telsiz ele geçirildi.

Şüphelinin ayrıca 20 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.C. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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