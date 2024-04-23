Bisikletçilerin güvenliği jandarmaya emanet - Son Dakika
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Bisikletçilerin güvenliği jandarmaya emanet

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geçiş güzergahlarının büyük bir bölümünün jandarma sorumluluk alanında olması nedeniyle bisikletçilerin güvenlikleri jandarma tarafından sağlanıyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 3. etap olan Fethiye-Marmaris etabında 156 kilometrelik güzergahta 301 noktada 450 personel ile emniyet tedbiri aldı. Helikopter, Cayrokopter ve İnsansız Hava Aracı da yarış güzergahı üzerinde kontroller gerçekleştirerek yarışın sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

23.04.2024 20:29
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Bisikletçilerin güvenliği jandarmaya emanet

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle bu yıl 59'uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geçiş güzergahlarının büyük bir bölümünün jandarma sorumluluk alanında olması nedeniyle bisikletçilerin güvenliklerinin büyük bölümü jandarma tarafından sağlanıyor.

21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'dan başlayıp İstanbul'da sona erecek olan 8 etap ve 1.188 kilometreden oluşan 59'uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 3, 4 ve 5'inci etapları 23-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Muğla sınırları içerisinde gerçekleştiriliyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yarışlar süresince Muğla sınırları içinde Bin 355 noktada Bin 950 personel görev yapıyor. Alınacak emniyet tedbirlerini takviye etmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter, bir Cayrokopter ve bir İnsansız Hava Aracı Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3'üncü etap olan 156 kilometrelik ve Fethiye- Marmaris etabında 301 noktada 450 personel ile emniyet tedbiri alındı. Ayrıca bir Helikopter, bir Cayrokopter ve bir İnsansız Hava Aracı ile yarış güzergahı üzerinde kontroller gerçekleştirilirken, yarış alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde sorunsuz olarak tamamlandı.

Kaynak: İHA

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