Bursa'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü kendisini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan metro istasyonu yakınlarında, bisiklet sürücüsü seyir halinde olan 16 MB plakalı otomobile tutunarak ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bisikletli Tehlike Saçtı - Son Dakika
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