Bismil\'de Otomobil Su Kanalına Düştü

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR