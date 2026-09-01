Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü Ahlat-Tatvan yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Maşallah K. yönetimindeki araç, İsmail Hakkı A. ve Mahsum B.'nin araçlarına çarptı; kazada Maşallah K. hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü Ahlat-Tatvan yolu üzerinde Maşallah K. yönetimindeki 34 GIM 371 plakalı araç, İsmail Hakkı A. idaresindeki 07 BNF 885 plakalı araca ve Mahsum B. yönetimindeki 47 AN 807 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden Maşallah K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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