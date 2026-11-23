Bitlis'te meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde yaklaşık 5 kilometrelik güzergah boyunca birbirinden bağımsız 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederken, otomobil, kamyon ve kamyonet türündeki araçlar yoldan çıktı. Bazı araçlar orta refüje çarparken, bazıları yan yattı ve takla attı. Meydana gelen kazaların 5'inin maddi hasarlı, 2'sinin ise yaralanmalı olduğu öğrenildi. Yaralanmalı kazalardan birinde, Yusuf Yürük (22) yönetimindeki 13 KD 7289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Ağır yaralanan Yürük, ambulansla kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanmalı kazada ise 4 kişi yaralandı. Toplamda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazalarda yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazalar nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.