Bitlis'te 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis\'te 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te düzenlenen operasyonda 108 göçmen ve 24 organizatör yakalandı, adli işlemler devam ediyor.

06.11.2024 10:12
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakandı.

Eylül ve Ekim ayları içerisinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde, 24 organizatör ve 108 göçmen yakalanarak adli işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği, 24 organizatörün adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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