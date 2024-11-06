Bitlis\'te 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakandı.

Eylül ve Ekim ayları içerisinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde, 24 organizatör ve 108 göçmen yakalanarak adli işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği, 24 organizatörün adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi. - BİTLİS