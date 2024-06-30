Bitlis'te 22 yaşındaki genç dereye girerken boğuldu - Son Dakika
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Bitlis'te 22 yaşındaki genç dereye girerken boğuldu

Bitlis'te serinlemek için girdiği dereye giren 22 yaşındaki genç, bir süre sonra suda kayboldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu sudan çıkarılan genç, hayatını kaybetti.

30.06.2024 19:42
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22 yaşındaki genç girdiği derede boğuldu

BİTLİS - Bitlis'te 22 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yakınlarındaki dereye serinlemek üzere giren Fırat Gümüşboğa bir süre sonra suda kayboldu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Bitlis ve Siirt AFAD ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

Vatandaşların yoğun çabası sonucu sudan çıkarılan Fırat Gümüşboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Gümüşboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te 22 yaşındaki genç dereye girerken boğuldu - Son Dakika

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