Bitlis'te Bayram Ziyareti Dönüşünde Kaza: 3 Yaralı
Bitlis'te Bayram Ziyareti Dönüşünde Kaza: 3 Yaralı

Bitlis'te Bayram Ziyareti Dönüşünde Kaza: 3 Yaralı
31.05.2026 09:25
Adilcevaz'da bayram dönüşü takla atan araçta 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJM 775 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adilcevaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Bitlis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
