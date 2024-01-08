Bitlis\'te çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'te ahır çöktü 180 küçükbaş hayvan telef oldu

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde bir vatandaşa ait ahırda çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde ikamet eden Rasim İnal'a ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden 210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef olurken, 30'u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.