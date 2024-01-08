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Bitlis'te çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bitlis'te çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde bir ahırda çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber vererek yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi.

Bitlis\'te çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu
08.01.2024 - 19:58,
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Bitlis'te ahır çöktü 180 küçükbaş hayvan telef oldu

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde bir vatandaşa ait ahırda çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde ikamet eden Rasim İnal'a ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden 210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef olurken, 30'u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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