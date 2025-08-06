Bitlis\'te Freni Boşalan Tır Kaza Yaptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan tırın, yol kenarındaki 8 araca çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yeri dron ile görüntülendi.

Kaza, sonrası çekilen dron görüntülerinde, hurdaya dönen araçlar, etrafa saçılan parçalar ve panik içindeki vatandaşlar dikkat çekti. Özellikle ilçe girişindeki dar alanda yaşanan kargaşa, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri sürerken, kazaya karışan tır ve araçların kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - BİTLİS