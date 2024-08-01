Bitlis'te Gösteri ve Eylemler 2 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Bitlis'te Gösteri ve Eylemler 2 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis Valiliği, kentte yapılacak gösteri, toplantı ve yürüyüş gibi eylemlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, ülke gündemini meşgul eden olaylar ve terör örgütleri sempatizanları tarafından provokasyon amaçlı kullanılan eylemlerin önlenmesi amacıyla getirildi.

01.08.2024 16:57
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Bitlis Valiliği, kentte yapılacak gösteri, toplantı ve yürüyüş gibi eylemlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, düzenlenecek olan eylem ve gösterilerin izne bağlandığı belirtilirken, yasağın yarın gece 23.59'a kadar devam edeceği açıklandı. Açıklamada, "Birçok ilde olduğu gibi Bitlis'te de ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan olaylar/gelişmeler ile ilgili birçok yerde olduğu gibi, ilimizde de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve gerçek kişilerce, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu oluşturmak suretiyle o konuyu benimsetmek için, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez hak arama yöntemlerinden olan, basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak el ilanı/broşür dağıtma vb. şekillerde eylem/etkinlikler düzenlendiği, yine bu eylem etkinliklerin terör örgütlerince ve sol/marjinal/provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, ayrıca ülke gündemindeki olaylar ile ilgili, terör örgütleri sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, bu eylemlerde toplumun bir kesiminin sinir uçları tabir edilen hassas noktalarına hakaret, aşağılayıcı ifadeler veya içeriklerde bulunularak toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmiştir. Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 01/08/2024 tarihi saat: 15: 00'dan 02/08/2024 tarihi saat: 23.59'a kadar 2 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Gösteri ve Eylemler 2 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Gösteri ve Eylemler 2 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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