Bitlis Valisi Ahmet Karaya başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon' toplantısı düzenlendi.
Bitlis Valiliğinde düzenlenen toplantıda güvenlik, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, okul çevreleri ve trafik güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler, düzensiz göçle mücadele ve Van Gölü kıyı güvenliği ile ilgili konular görüşüldü.
Yapılan çalışmalarla ilgili emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşülmesi ve istişarelerin yapılması ile toplantı sona erdi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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