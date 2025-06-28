Bitlis'te inci kefalini kaçak avlayanlara geçit yok - Son Dakika
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Bitlis'te inci kefalini kaçak avlayanlara geçit yok

Bitlis\'te inci kefalini kaçak avlayanlara geçit yok
28.06.2025 10:06
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Bitlis'de polis ekipleri, Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak KB-1301 Kontrol Botu, inci kefalinin kaçak olarak avlanılmasına izin vermiyor.

Bitlis'de polis ekipleri, Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak KB-1301 Kontrol Botu, inci kefalinin kaçak olarak avlanılmasına izin vermiyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak KB-1301 Kontrol Botu, inci kefalinin kaçak olarak avlanılmasına izin vermiyor.

Van Gölü'nün Bitlis sınırlarında güvenliği sağlayan kontrol botu ve deniz polisi ekipleri, sadece göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığına karşı değil, aynı zamanda 15 Temmuz'da sona erecek olan inci kefali av yasağının korunmasına da büyük hassasiyet gösteriyor.

Van Gölü'nün Bitlis sınırlarında göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığının geçit vermeyen deniz adamları ve kontrol botu aynı zamanda 15 Temmuz'da sona erecek olan inci kefalinin kaçak olarak avlanmasına da müsaade etmiyor.

Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren deniz adamları göle açılarak balıkçı teknesinde denetimler yaptı.

Balıkçı teknesinde yapılan denetimler sonucunda teknenin avlanmak için değil de gezi amaçlı göle açıldığı tespit edilerek av yasağına uyulduğu için deniz adamları tarafından tekne sahibine teşekkür edildi.

Tatvan Deniz Polisi, hem doğal yaşamı korumak hem de yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek adına gölde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli komiser Agah Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik sıkı denetimler yaptıklarını ifade ederek, "15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı bulunan inci kefalinin korunmasına yönelik günün farklı saatlerinde Bitlis kıyılarımızda deniz taşıtlarımızla devriye görevi ifa ediyoruz. Bunun yanı sıra gelen ihbarlara deniz taşıtlarımızla hızlı bir şekilde intikal ederek kaçak avcılığın önüne geçmekteyiz. Van Gölü üzerinde seyir yapan teknelerin rutin kontrollerini yapmakla beraber denetlenen teknelerde aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda gerekli cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca Van Gölü'nün Bitlis'teki sorumluluk sahamızda idari denetimlerimizin yanı sıra asayiş ve kaçakçılık olaylarına da müdahale etmekteyiz. Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüzde 4'ü kurbağa adam 10 tanesi gemi adamı olmak üzere toplamda 14 personel bulunmaktadır. Ayrıca şube müdürlüğümüz bünyesinde 1'i yerli üretim olmak üzere 2 adet kontrol botumuz da bulunmaktadır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te inci kefalini kaçak avlayanlara geçit yok - Son Dakika

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