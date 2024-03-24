Bitlis\'te kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan 65 yaşındaki şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Nasır Bülbül'ün (65) ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı. Hizan Arama ve Kurtarma ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'a kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını söyledi. Ekinci, "Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor" dedi. - BİTLİS