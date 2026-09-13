Bitlis'te kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Bitlis\'te kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı
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Bitlis merkez Karınca köyü mevkiinde 13 Eylül 2026'da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki Yekta Aktaş hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 13 Eylül 2026 günü saat 08.00 sıralarında Bitlis merkez Karınca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ACT 679 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Aktaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Şerafettin A. (44), yolcular Sevda A. (39) ve Aysanur A. (13) hayati tehlikeleri bulunacak şekilde yaralanırken, Yekta Aktaş (10) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karınca, Trafik, Bitlis, Eylül, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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