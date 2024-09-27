Bitlis'te Mera Kavgasında 6 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te Mera Kavgasında 6 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, mera arazisi yüzünden DEM Parti'li Belediye Başkanı Baran Turan ile Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan Adayı Serhat Meriç arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik timi gönderildi.

27.09.2024 14:07
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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediye Başkanı DEM Parti'li Baran Turan ile 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Belediye Başkan Adayı olan Serhat Meriç arasında mera arazisi yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Reşit Meriç isimli şahsın mera arazisini kullanması sebebiyle mevcut DEM Parti Belediye Başkanı Baran Turan ve yanında bulunan akrabaları ile 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı olan Serhat Meriç ve yanında bulunan akrabaları arasında kavga çıktı. Silah da kullanılan kavgada Tuncay Turan tabanca ile karın bölgesinden yaralanırken, Nevzat ve Halis Turan isimli şahıslar ise sopa ile baş kısmından yaralanarak Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karşı tarafta bulunan Erkan ve Cemal Meriç kesici alet ile bacak kısmından yaralanırken, Bayram Meriç ise taş ile yüz kısmına vurulmak sureti ile yaralanarak Ahlat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavganın ardından Ovakışla beldesinde 3 komando timi ve 2 asayiş timi ile gerekli emniyet tedbirleri alındı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Mera Kavgasında 6 Yaralı - Son Dakika

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