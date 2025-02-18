Bitlis\'te Sahte Polis Dolandırıcılarına Operasyon

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Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna ilişkin teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 7 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yapılan aramalarda, 8 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, çok sayıda hesap kartı ele geçirilmiştir. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde; kendilerini polis olarak tanıtıp (sahte polis kimliği ile) ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Dosya kapsamında 68 dolandırıcılık olayı aydınlatılmıştır. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS