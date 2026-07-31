Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bitlis'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı; 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batarya Kavşağı'nda kontrolden çıkan otmobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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