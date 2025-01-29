Bitlis\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Aşağısüphan köyü mevkiinde H.B. yönetimindeki 65 AAL 768 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki araziye girdi. Kazada yaralanan sürücü H.B. ve araçta bulunan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS