Bitlis'te Yangın, 10 Hektarlık Alan Zarar Gördü
Bitlis'te Yangın, 10 Hektarlık Alan Zarar Gördü

20.08.2025 19:02  Güncelleme: 19:04
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Şirintepe Mahallesi'nde çıkan yangında 10 hektarlık alan yandı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını engelledi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Şirintepe Mahallesi'nde boş alandaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Güroymak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce 3 araç ve 7 personel yönlendirildi. Yaklaşık 10 hektarlık alana yayılan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili Güroymak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şirintepe Mahallemizde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde evlere sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Araç ve ekiplerimizle olay yerine intikal edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fedakar itfaiye personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

