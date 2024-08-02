Bitlis'te yapılan aramada 97 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te yapılan aramada 97 adet sikke ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, Hizan ilçesinde 5 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada 97 adet Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait madeni sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Ahlat Müze Müdürlüğüne gönderilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

02.08.2024 12:01
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'te jandarma ekiplerince bazı ikametlerde yapılan aramada 97 adet sikke ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyum üzerine yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Hizan ilçe Akdik köyünde "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli şahsın ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucunda, 1 adet dedektör ile 97 adet Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait madeni sikke ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile Ahlat Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konulmuş olup, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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