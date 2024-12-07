Bitlis'te Zincirleme Kaza: 31 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunda 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı.

07.12.2024 11:22
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Bitlis'te zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var

BİTLİS - Bitlis- Tatvan karayolunun en az 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaklaşık 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde meydana geldi. Dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kaza da 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yol boyunca farklı bölgelerde de kazaların yaşandığı Rahva bölgesinde yaşanan kazalar sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Zincirleme Kaza: 31 Yaralı - Son Dakika

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