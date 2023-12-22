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Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te hatalı sollama nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 27 KB 905 plakalı araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Bitlis\'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
22.12.2023 - 16:05,
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Bitlis'te hatalı sollama nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis çevre yolu üzerindeki İl Özel İdare Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 72 EP 703 plakalı tır Bitlis'ten Batman istikametine doğru giderken, makas atıp karşı şeride geçtiği esnada 27 KB 905 plakalı araçla çarpıştı. Seyir halinde olan 01 EUK 21 plakalı kamyonet ise arkadan 27 KB 905 plakalı araca çarptı. Hatalı sollama nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında 27 KB 905 plakalı araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince yapılan müdahale ile sıkıştığı yerden çıkarılan şahsın cenazesi, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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