BMGK, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma talep etti - Son Dakika
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BMGK, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze Şeridi'ndeki Nasır ile Şifa Hastaneleri ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin acil, bağımsız, detaylı, şeffaf ve tarafsız soruşturma talep etti. İsrail'in sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlar endişeye neden oldu. BMGK üyeleri, uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilmesi yönünde ihtiyacın altını çizerek, Gazze'deki tüm toplu mezar yerlerine engelsiz erişim sağlanıp, soruşturma yürütülmesini talep etti.

10.05.2024 23:59
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze Şeridi'ndeki Nasır ile Şifa Hastaneleri ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin acil, bağımsız, detaylı, şeffaf ve tarafsız soruşturma talep etti.

İsrail'in sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde bulunan toplu mezarlar endişeye neden oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce cesedin ortaya çıkarıldığına dair haberler nedeniyle "derin endişe" duyduklarını belirtti. BMGK üyeleri, uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilmesi yönünde ihtiyacın altını çizerek, Gazze'deki tüm toplu mezar yerlerine engelsiz erişim sağlanıp, Nasır ile Şifa Hastaneleri ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin acil, bağımsız, detaylı, şeffaf ve tarafsız soruşturma yürütülmesini talep etti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail, Nasır, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BMGK, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma talep etti - Son Dakika

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