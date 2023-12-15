Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki olayda 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-112) bölgeye hareket etti. Ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Diğer göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA