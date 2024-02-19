Bodrum açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 4\'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

19.02.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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