Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum açıklarında 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?