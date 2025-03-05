Bodrum'da 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum\'da 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında motor arızası yapan bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı gözaltına alındı.

05.03.2025 15:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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