Bodrum\'da 23 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen ve 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bir şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA