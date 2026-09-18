Bodrum'da 36 metrelik gulet kayalıklara vurup yan yattı, 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 36 metrelik gulet kayalıklara vurup yan yattı, 11 kişi kurtarıldı

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Bodrum\'da 36 metrelik gulet kayalıklara vurup yan yattı, 11 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Karaada yakınında seyreden 36 metre boyundaki gulet, Yassıada kayalıklarına çarparak yan yattı. Teknedeki 7'si mürettebat 4'ü yolcu toplam 11 kişi kardeş tekneyle tahliye edildi, olayda yaralanan olmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 36 metre boyundaki gulet, kayalıklara vurup yan yattı, teknedeki 11 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karaada yakınında seyreden 36 metre boyundaki gulet, Yassıada adlı kayalıklara çarptı. Çarpma sonucu tekne yan yattı. Teknedeki 7'si mürettebat 4'ü yolcu olmak üzere toplam 11 kişi guletin kardeş teknesi olduğu ifade edilen "Way" adlı tekneyle tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya gömülen tekne, kayalıklara bağlandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaKurtarmaKaraadaBodrumMuğlaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 36 metrelik gulet kayalıklara vurup yan yattı, 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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