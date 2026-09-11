Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı - Son Dakika
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Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

Bodrum\'da ana isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi ve tonlarca su boşa aktı. MUSKİ, gece boyu sürecek tamiratın ardından sabah saatlerinde kesintisiz su verileceğini açıkladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gölköy Mahallesi Demir mevkisinde ana isale hattı patladı. Dev çukurun açıldığı bölgede tonlarca su boşa aktı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, trafik tek yönden kontrollü şekilde sağlandı. MUSKİ ekipleri tarafından hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatılacak.

MUSKİ'den patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün akşam saatlerinde Bodrum İlçemiz Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde bulunan eski CTP ana isale hattında arıza meydana gelmiştir.

Yaşanan arızaya ekiplerimiz anında müdahaleye başlamış olup gece boyu devam edecek tamirat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hat devreye alınacaktır. Tamirat nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanmayacak olup sabah saatlerinde kesintisiz su verilmeye devam edilecektir. Arızanın yaşandığı hatlar eski CTP hat olup Bodrum'da yenilediğimiz düktil borularda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış yeni hatlar sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Kuzey hattında da patlakların yaşanmaması için ihale edilmiş olup, 21 kilometrelik kısım daha düktil borularla yenilenecektir."

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bodrum, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı - Son Dakika
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