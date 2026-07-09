Bodrum'da Bot Patlaması: 20 Yaşındaki Mert Özcan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Bot Patlaması: 20 Yaşındaki Mert Özcan Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Bot Patlaması: 20 Yaşındaki Mert Özcan Hayatını Kaybetti
09.07.2026 12:23
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Aydın'dan Muğla'ya giden Mert Özcan, şişme bot patlamasında ağır yaralanarak hastanede öldü.

Aydın'dan Muğla'ya bir gemide çalışmaya giden ve meydana gelen şişme bot patlamasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Mert Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tekne kazasında ağır yaralanan Aydınlı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motoryata ait yardımcı 8 metrelik şişme botta temizlik çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kolu takılı kaldı. Kontrolden çıkarak bir anda ileri fırlayan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı. Patlama sırasında botta bulunan 20 yaşındaki Mert Özcan ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mert Özcan'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Koçak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bodrum'da gemide çalıştığı öğrenildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Özcan'ın ölümü, ailesi, yakınları ve memleketi Köşk'te büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bodrum, Aydın, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Bot Patlaması: 20 Yaşındaki Mert Özcan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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