Bodrum'da CHP ve İYİ Parti adayları arasında gerginlik yaşandı

Bodrum'da CHP Muğla Büyükşehir Başkan Adayı Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Süer birbirine girdi
MUĞLA - İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras'ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
Bodrum'da düzenlenen 5'inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Muğla Büyükşehir Adayı Metin Ergun, İYİ Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaşan Aras'a elini uzatmayan Süer'in söylemleri bir anda ortamı gerginleştirdi. İşletme önünde Ahmet Aras'ın elini sıkmayan Süer, "Ben sizle tokalaşmayacağım, sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı ben buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi.
Bunun üzerine Bodrum Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras bu tür provokasyonla gelmeyeceğini ifade ederek, "Lütfen saygılı ol ben Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağızıyla konuşma" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun'a seslenen Aras, "AK Parti'den, İYİ Parti'ye aday mı çıkardınız" şeklinde konuşarak, "Bize AK Parti ağzıyla konuşuyor arkadaş. Bu siyaset dilinin Bodrum'da yeri yoktur. Biz burada AK Parti ile İYİ Parti ile her zaman saygı içerisinde yarışıyoruz" dedi.
Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen başkan adayları ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.
(EA-OD-ÖK-Y)
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da CHP ve İYİ Parti adayları arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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