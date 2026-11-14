Bodrum\'da cipin delinen karterinden yola akan yağ motosikleti devirdi, sürücü yaralandı

Bodrum'da yolda bulunan otomobil lastiğine çarpan cipin yağ karteri delindi. Asfalta dökülen motor yağı nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuri Ali K. yönetimindeki 48 AKB 776 plakalı cip, yol ortasında bulunan otomobil lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin yağ karteri delinirken, motor yağı yola yayıldı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 48 CAE 19 plakalı motosiklet, yağla kaplanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsü Nuri Ali K., seyir halindeyken yoldaki lastiği son anda fark ettiğini ve çarpmak zorunda kaldığını belirterek, aracının yağ karterinin delinmesi sonucu arkasından gelen motosiklet sürücüsünün kayarak devrildiğini söyledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.