Bodrum\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA