Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.
Ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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