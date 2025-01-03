Bodrum\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

Ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen ile beraberinde 2 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA