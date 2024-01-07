 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da Fırtına: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi, İşletmeler Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Fırtına: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi, İşletmeler Zarar Gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi, işletmelerin tenteleri zarar gördü. Fırtına sonucunda Bodrum Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara müdahale etti. Gümbet Koyu'nda demirli bir yelkenli kıyıya sürüklenip hasar aldı. Bitez Koyu'nda amatör balıklı tekneler suya gömüldü ve malzemeler sahile dağıldı. Gümüşlük sahilinde de bir yelkenli karaya oturdu. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü. Fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek ve Salı gecesine kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

Bodrum\'da Fırtına: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi, İşletmeler Zarar Gördü
07.01.2024 - 15:08,
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi, işletmelerin tenteleri zarar gördü.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı Bodrum'da dün gece saatlerinden güneyli yönlerden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen fırtına nedeniyle ilçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlara Bodrum Belediyesi ekiplerince müdahale edildi. Yarımada'nın güney sahillerine dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu'nda demirli bir yelkenli, fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenip karaya oturdu. Yan şekilde duran yelkenli hasar aldı.

Bitez Koyu'nda bağlı amatör balıklı teknesi su aldı, bu teknelerden bazıları suya gömüldü. Teknelerin içerisindeki malzemeler sahile dağıldı. Bölge sakinleri dağılan malzemeleri sahiplerine teslim etmek için topladı. Bitez'de sahil kenarındaki çöp bidonları dalgalarla yerinden çıkıp denize sürüklendi.

Fırtınanın etkilediği noktalardan biri de Gümüşlük sahili idi. Koyda demirli bir yelkenli tonozdan ayrılıp kıyıya sürüklendi, karaya oturdu. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Fırtınada ilçede faaliyet gösteren bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü. Marina içerisinde bir restoranın tentesi fırtınayla terasa uçarken, korkuluk camları da yere düştü. Olay, maddi hasarla atlatıldı.

Bodrum'da fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. İlçede Salı gecesine kadar aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan fırtına esnasında Bitez'de bir sporcunun dev dalgaların arasında sörf yaptığı görüldü. Dalgaların arasında bata çıka mücadele eden sporcu, sahildeki vatandaşlarca ilgiyle takip edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Bodrum, Muğla, Doğal Afet, Hava Durumu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Fırtına: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi, İşletmeler Zarar Gördü - Son Dakika


14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:30:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Fırtına: Tekneler Battı, Ağaçlar Devrildi, İşletmeler Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement