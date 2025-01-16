Bodrum'da Hafriyat Atığına 70 Bin TL Ceza

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Bodrum'da çevre katliamına 70 bin TL ceza

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat atıklarını yol kenarına döken 2 kişiye 70 bin lira ceza kesildi. Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi üzerinde 48 V 150 plakalı kamyonetle gelen 2 kişi, yol kenarına inşaat atığı dökerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı. Yetkililer, çevreye zarar veren bu tür olaylara karşı denetimlerin artırılacağını belirtti.