Bodrum'da Hırsızlık Yapan Yabancı Turist Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da Hırsızlık Yapan Yabancı Turist Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeden hırsızlık yaptığı tespit edilen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı turist, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşletmeden çalınan para ve değerli eşyaların bulunduğu çanta ile birlikte şüpheli tutuklandı.

19.07.2024 19:38
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeden hırsızlık yaptığı tespit edilen yabancı turist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran günü Akyarlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmenin kasasından işletme yöneticisine ait çanta ve çanta içerisinde bulunan 7 bin TL, 10 pound, nüfus cüzdanı, banka kartları ve kredi kartları, işletmeye müşteri olarak gelen erkek bir şahıs tarafından çalındı. İşletmenin yöneticisi P.A., Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından araştırma başlatıldı. İşletmede ve çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenerek şahıs takibe alındı. Şüpheli, 18 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli M.S. isimli şahsın Cezayir asıllı Fransız vatandaşı olduğu ve Türkiye'ye turist olarak Cezayir'den geldiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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